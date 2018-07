Dragutinovic sofre lesão e desfalca Sérvia na Copa O defensor sérvio Ivica Dragutinovic sofreu uma grave contusão no tendão de Aquiles esquerdo, no treino do Sevilla desta quinta-feira. Ainda não foi determinado o seu tempo de recuperação, mas sabe-se que o jogador precisará de meses para retornar ao gramados. Assim, está fora da Copa do Mundo da África do Sul.