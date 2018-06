Draxler nega isolamento de Özil e Gündogan na Alemanha após apoio a líder turco

O meio-campista Julian Draxler desmentiu neste sábado os rumores de que os meias Mesut Özil e Ilkay Gündogan estão isolados dentro do elenco da Alemanha, por causa de manifestações que a dupla fez em apoio ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Alemães de nascimento, ambos os jogadores de ascendência turca posaram para fotos com o chefe de Estado e o presentearam com camisas de seus clubes, Arsenal e Manchester City.

"Não é verdade que Özil não está bem e que Gündogan está um pouco deprimido", garantiu Draxler em conversa com repórteres em Moscou. "Özil é, provavelmente, o nosso jogador mais criativo em campo e tenho certeza que ele vai comparecer quando nós precisarmos", afirmou o atleta do Paris Saint-Germain.

Gündogan foi vaiado no último amistoso da seleção alemã antes do Mundial, que aconteceu depois de ele divulgar foto com Erdogan, presenteado com um uniforme do Manchester City e a seguinte dedicatória: "Ao meu estimado presidente". Durante a vitória por 2 a 1 sobre a Arábia Saudita, em Leverkusen, no dia 8, Özil não saiu do banco de reservas.

Ambos foram defendidos pelo técnico Joachim Löw, que durante a partida contra a Arábia Saudita pediu que as vaias a Gündogan parassem e disse que a hostilidade aos jogadores não ajuda ninguém. A seleção alemã vai estrear no Mundial contra o México, no Estádio Luzhniki, em Moscou, ao meio-dia (de Brasília) deste domingo.

As duas partidas seguintes dos alemães na Copa do Mundo serão contra as seleções da Suécia, às 15 horas (de Brasília) do dia 23, em Sochi, e da Coreia do Sul, às 11 horas (de Brasília) do dia 27, em Kazan.