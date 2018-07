Dribles da vida

O tema não é inédito, porém sempre atual e reflete a vida, com seus extremos de pobreza e luxo. Nesta semana, passou meio despercebida a morte de Perivaldo, jogador de relativo brilho, na década de 1980, que perambulou nos últimos anos entre o ostracismo e a pobreza. Em compensação, ganhou espaço generoso a intenção do Paris Saint-Germain desembolsar quase R$ 1 bilhão para tirar Neymar já do Barcelona, na maior transferência de todos os tempos no mundo a bola. Cifra quase obscena.

O amigo pode argumentar que estou a juntar personagens, projeção de cada um, qualidade e sobretudo épocas distintas. Concordo. Os dois casos, no entanto, embutem lições, comportam tendências, servem para mostrar como se misturam sonho e realidade num universo que exerce fascínio.

Perivaldo foi mais um, dentre tantos e tantos boleiros, que conheceram o auge e a queda praticamente com igual velocidade. Veio da Bahia, ganhou projeção no Botafogo, a ponto de ser convocado por Telê Santana para defender a seleção brasileira. Por pouco, não disputou o Mundial de 1982. Andou por Palmeiras, depois girou por aí, até numa experiência no futebol coreano.

Em seguida, como muitos, desapareceu, não se ouviu mais falar dele. Quatro anos atrás, o [ITALIC]Fantástico[/ITALIC] o reencontrou nas ruas de Lisboa, numa condição de mendigo. Voltou para o Rio, ganhou um emprego e tocou a vida modestamente até partir para o plano superior aos 64, completados no dia 12. Mereceu uma nota singela do Botafogo, assim como Max, ex-goleiro do clube que virou estrelinha na quarta-feira.

No período em que Perivaldo jogou, não rolavam tantos milhões – impossível, irracional qualquer comparação com o que ocorre agora. Mas havia possibilidade de jogador mediano fazer pé de meia com um punhado de bons contratos. Oportunidades não lhe faltaram. Porém, na eterna repetição da fábula da cigarra e da formiga, o rapaz de então não se preocupou com o futuro, não se deu conta de que uma hora a fonte secaria, flanou na ilusão. Quando acordou da fantasia, notou o drible desconcertante que levara da vida.

O oposto está em Neymar, que aplica dribles no destino desde a infância. A preparação para a glória começou com os primeiros chutes na bola, prosseguiu em todas as categorias de base do Santos, desabrochou no time profissional e explodiu no Barça. O jovem (25 anos) virou máquina de jogar, e de fazer dinheiro. Poderia aposentar-se hoje, que deixaria garantido o pão de algumas gerações de descendentes.

No entanto, quer mais, atrai, transforma-se numa multinacional. Como transnacionais são as principais equipes de futebol, dominadas por magnatas de várias nacionalidades, com fortunas de origem diversas, nem sempre transparentes. A insistência do PSG liga-se à estratégia de seus controladores catarianos, dispostos a colocá-lo entre os tops da Europa e também a divulgar o Mundial de 22 no Catar.

A soma soa abusiva, muito dinheiro por uma pessoa. E ainda assim tem sentido, na lógica agressiva do mundo dos negócios. Neymar é marca, fonte de receita enorme, investimento com risco (pode machucar-se, bata na madeira!), porém com potencial lucrativo. Ótimo para dele e para quem o circunda. E que nunca tenha olhar de desdém para a sorte.

Outra vítima?

Deixei o Corinthians para o final da crônica, para não correr risco de tornar-me repetitivo. Em outros duelos importantes do Brasileiro, levantei a dúvida a respeito da força do líder para manter-se invicto - foi assim contra Grêmio e Palmeiras, por exemplo, e se deu bem. O desafio deste domingo é contra o Fla, em Itaquera. Mesmo com baixas, o alvinegro é favorito. Se ganhar, com o perdão da rima, a pretensão da turma rubro-negra já era...