Drinkwater é espancado após tentar sair com mulher de outro jogador, diz jornal

O meiocampista inglês Danny Drinkwater, que está emprestado pelo Chelsea ao Burnley, foi brutalmente agredido por diversos homens após tentar sair com a namorada de outro jogador em uma balada em Manchester na última semana, e pode ficar longe dos gramados no Campeonato Inglês por até um mês por lesões no tornozelo. As informações são do tabloide inglês The Sun.

O jogador de 29 teria tentado repetidas vezes deixar a boate com a namorada de Kgosi Nthle, jogador de 25 anos do Scunthorpe United, que também estava no local. A mulher teria recusado as investidas de Drinkwater, lembrando que seu cônjuge estava no local. O próprio Nthle pediu que ele deixasse a mulher em paz, o que o jogador do Burnley recusou aos gritos, afirmando que ela iria para a casa dele.

Então, os dois teriam começado a brigar fisicamente e mais homens teriam chegado para auxiliar Nthle. Os seguranças da casa noturna intervieram e os colocaram para a rua, onde a confusão ficou realmente séria. Os seis teriam acertado Drinkwater com um objeto no rosto e no corpo e pulado na perna do jogador, principalmente no tornozelo, visando machucá-lo para que não jogasse no Campeonato Inglês.

Segundo testemunhas, Drinkwater estava alcoolizado. Ele sofreu uma lesão no tornozelo, que o tirará dos gramados por um mês (já ficou fora na derrota do Burnley para o Liverpool, antes da parada para a data Fifa), além de um olho roxo, um corte na bochecha, a testa inchada e ombros e braços machucados. A polícia não foi informada do incidente e amigos do meiocampista o teriam levado para casa.

So Chelsea midfielder Danny Drinkwater got a serious beating because he was hitting on another footballer’s girlfriend whilst drunk. What an irony; all he had to do was DRINK WATER to avoid this much trouble. pic.twitter.com/BzPGxVXzOS — Ediye (@iamOkon) September 8, 2019

Segundo um funcionário do Burnley entrevistado pelo jornal, Drinkwater informou ao treinador Sean Dyche apenas que tinha sido atacado e o convenceu que era vítima na situação. Na sequência, viajou para a Espanha para evitar mais publicidade em cima do caso e se recuperar com tranquilidade. Ele estaria muito envergonhado e sabe que não pode se envolver em outra confusão do tipo. O jogador "aceitará críticas e quer colocar sua carreira nos eixos". O Burnley afirmou que a lesão ocorreu durante treinamentos.

Em maio deste ano, Drinkwater teve sua carteira de motorista apreendida por dirigir em estado de embriaguez, e discussões familiares do atleta se tornaram públicas mais recentemente. Ele foi emprestado pelo Chelsea ao Burnley para ter mais tempo de jogo, mas agora terá que buscar colocar a carreira no caminho certo.