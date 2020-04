Drogba ajuda famílias da Costa do Marfim afetadas pela crise do coronavírus

A lenda do futebol africano Didier Drogba e a banda Magic System distribuíram ajuda a 200 famílias em um bairro popular da cidade de Abidjan, na Costa do Marfim, em meio à crise do novo coronavírus.

Ídolo da juventude marfinense, Drogba juntou-se ao cantor A'Salfo, líder do Magic System, para esta segunda fase da 'Caravana da solidariedade contra a COVID-19', paga por suas respectivas fundações, a União Europeia e a empresa imobiliária Addoha.

No total, 1.000 famílias de 11 cidades do distrito de Abidjan, capital econômica da Costa do Marfim, com 5 milhões de habitantes, receberam materiais de prevenção de coronavírus (sabão e álcool em gel), além de alimentos (arroz, óleo e açúcar), de acordo com a organização.

"É hora de mostrar solidariedade, ajudar a população mais desfavorecida", disse Drogba, lembrando da "responsabilidade cidadã".

"Muitos não têm meios de ficar confinados por várias semanas. A vida cotidiana de um jovem africano não é a mesma de um jovem francês", disse o ex-astro do Lyon e do Chelsea e ex-capitão da seleção marfinense, que se aposentou do futebol no fim de 2018.

Drogba já ofereceu ao governo local no domingo passado o hospital de sua fundação para transformá-lo em um centro de detecção da covid-19. Até este sábado, a Costa do Marfim registrou mais de 800 casos de coronavírus, com oito mortes.