Drogba dá vitória à Costa do Marfim em estreia na Copa Africana de Nações

MALABO - Uma das principais candidatas ao título, a Costa do Marfim estreou com vitória na Copa Africana de Nações. Neste domingo, a seleção contou com o gol marcado pelo atacante Didier Drogba, do Chelsea, para derrotar o Sudão por 1 a 0, em Malabo, capital da Guiné Equatorial.

Com o resultado, os marfinenses largaram na frente e somaram os primeiros três pontos no Grupo B da competição. As outras seleções do grupo, Burkina Faso e Angola, se enfrentariam ainda neste domingo, também em Malabo.

Contando com nomes como Kolo e Yaya Touré, do Manchester City, além de Kalou e Drogba, do Chelsea, a Costa do Marfim saiu na frente no primeiro tempo, com jogada realizada justamente pela dupla do Chelsea. Kalou recebeu pela esquerda e cruzou na cabeça de Drogba, que só teve o trabalho de tirar do goleiro.

Em busca de seu segundo título na competição - venceu em 1992 -, a seleção marfinense enfrentará Burkina Faso, nesta quinta-feira, pela segunda rodada. Na outra partida do Grupo B, Sudão jogará diante de Angola, no mesmo dia.