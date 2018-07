Drogba devolve gentileza, elogia Corinthians e explica decisão

Após o anúncio do Corinthians de que desistiu da negociação com Didier Drogba, o atacante marfinense veio a público para explicar a sua parte na história que não teve o final mais aguardado - ao menos para a torcida alvinegra.

O jogador marfinense revelou, em breve comunicado publicado nas redes sociais, que agradeceu o interesse do clube em contar com o seu futebol e elogiou a torcida, mas contou que não tem interesse em atuar no futebol brasileiro em 2017.

"Ao mesmo tempo em que estou honrado pelo interesse deles, não me parece o certo para mim nesse momento", explicou Drogba, em uma postagem intitulada "Valeu Corinthians".

Aos 38 anos, o ex-camisa 11 do Chelsea deixou o Montreal Impact, do Canadá, mas de acordo com a imprensa europeia, ele pretende continuar na Major League Soccer, onde joga desde que deixou o Chelsea em 2015.

Confira a íntegra do comunicado de Didier Drogba:

"Existiram muitos rumores me ligando a uma transferência para o Corinthians, mas era importante para mim falar com o senhor Roberto de Andrade, presidente do clube, o que eu fiz hoje.

Eu expliquei para ele que ao mesmo tempo em que eu estou muito honrado pelo interesse deles em que eu me juntasse ao clube, não me parece o movimento certo para mim neste momento.

Quero agradecer ao clube e a todos os torcedores pelas mensagens e desejar a todos vocês o máximo sucesso para esta nova temporada."