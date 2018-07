Drogba diz que Chelsea jogará sob desconfiança na Itália

"Acho que podemos sentir que ninguém acredita na gente", declarou o atacante Didier Drogba, nesta segunda-feira. "Amanhã (terça) vamos mostrar que merecemos estar aqui. Vamos ter que conseguir um bom resultado. Temos que ser espertos e vamos fazer tudo o que o técnico nos pedir", completou.

O marfinense ainda demonstrou apoio a Villas-Boas, um dos mais pressionados pelos maus resultados do Chelsea. O treinador já admitiu que não conta com o aval de todos os jogadores do elenco e viu nomes como os de José Mourinho e Fabio Capello serem cogitados para seu lugar. De acordo com Drogba, no entanto, o mau momento é culpa de toda a equipe e um placar favorável nesta terça pode marcar a volta por cima do time londrino na temporada.

"Nós todos somos responsáveis pelos resultados. O Chelsea é responsável pelos resultados e precisamos jogar nosso jogo. Amanhã (terça) será a chance", disse. "No futebol sempre há um ou outro jogo que afasta a má fase ou o momento de dificuldade. Este é um destes jogos e precisamos de uma boa atmosfera para nos divertir e jogar como um time", afirmou.