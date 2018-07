Drogba e Eto'o concorrem ao prêmio de melhor africano

Salomon Kalou e Seydou Keita são os outros concorrentes na lista divulgada neste sábado. O número de indicados será reduzido para apenas três no dia 11. A votação será realizada no dia 20.

Drogba, da Costa do Marfim, já venceu o prêmio por duas vezes. Neste ano, ele brilhou nos gramados ingleses e foi o artilheiro do Chelsea, vencedor do campeonato nacional finalizado em maio.

Eto''o, da Inter de Milão, acumulou os títulos do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Liga dos Campeões. Gyan, por sua vez, foi o grande destaque da surpreendente campanha da seleção de Gana na Copa do Mundo da África do Sul. Melhor equipe africana do Mundial, Gana chegou até às quartas de final, quando foi eliminada pelo Uruguai.

Assim como Drogba, Kalou defende o Chelsea e a seleção da Costa do Marfim, enquanto Keita veste os uniformes do Barcelona e da seleção de Mali. Os dois jogadores são considerados coadjuvantes na briga pelo prêmio de 2010.