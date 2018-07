Drogba é oferecido ao Corinthians, mas diretoria não mostra interesse

Didier Drogba foi oferecido ao Corinthians, mas o clube paulista não demonstrou interesse no jogador de 38 anos. O nome do atacante nascido na Costa do Marfim agradou ao marketing do clube, porém, o departamento de futebol rejeitou qualquer possibilidade de negociação. A informação da possibilidade de Drogba chegar ao time paulista foi divulgada pelo UOL.

O marketing do clube se empolgou com a ideia pensando na valorização da marca Corinthians no exterior e também que o jogador poderia ajudar em campanhas especiais, como de sócio-torcedor. Já o departamento de futebol vê o jogador como em final de carreira e que pouco acrescentaria ao time neste momento.

Drogba está sem clube após defender o Montreal Impact, do Canadá, na Major League Soccer. Embora tenha descartado o atacante marfinense, o Corinthians ainda procura no mercado por um jogador para o ataque. Até o momento, chegou apenas o turco Kazim, apresentado nesta quinta-feira, Jô e faltam detalhes burocráticos para confirmarem Luidy, do CRB. William Pottker ainda está nos planos e pode fechar para chegar após a disputa do Campeonato Paulista pela Ponte Preta.