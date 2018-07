Drogba e Yaya Toure são finalistas de premiação africana Os cinco finalistas ao prêmio de melhor jogador africano do ano foram anunciados nesta sexta-feira. Entre eles estão o atacante marfinense Didier Drogba, do Shanghai Shenhua, da China, e o seu compatriota Yaya Toure, meia do Manchester City. Decisivo para o inédito título do Chelsea na Liga dos Campeões 2011/2012, o primeiro deles aparece como grande favorito a levar essa honraria pela primeira vez na carreira, enquanto o segundo defenderá a condição de atual vencedor da premiação.