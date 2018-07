Drogba, Eto'o e Gyan concorrem a prêmio africano

Drogba, atacante do Chelsea, concorre ao bicampeonato e tem como trunfo a artilharia Campeonato Inglês, com 29 gols.

Eto''o conta com a participação na conquista da tríplice coroa da Inter de Milão, campeã da Liga dos Campeões, do Campeonato Italiano e da Copa da Itália.

Gyan, do Sunderland, marcou três gols na Copa do Mundo e ajudou Gana a chegar às quartas de final. No entanto, pesa contra ele ter perdido um pênalti no último minuto da prorrogação contra o Uruguai.