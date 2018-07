Drogba garante mais um título ao Galatasaray na Turquia

ISTAMBUL - Didier Drogba mais uma vez foi decisivo para dar um título ao Galatasaray na Turquia. Neste domingo, foi com um gol do marfinense que a equipe venceu o arquirrival Fenerbahce por 1 a 0 e conquistou a Supercopa da Turquia, torneio que abre a temporada oficial daquele país.

O gol saiu na prorrogação. Aos 8 minutos do primeiro tempo extra, após cruzamento da esquerda, o centroavante resvalou de cabeça sem chances para o goleiro Günok. O Galatasaray, de Felipe Melo, jogava com um jogador a mais desde os 18 minutos do segundo tempo, quando Bruno Alves foi expulso. A equipe derrotada contou com Cristian, ex-Corinthians, como titular.

No domingo passado, Drogba já havia tido atuação decisiva para dar ao Galatasaray o título da Emirates Cup, torneio amistoso da pré-temporada europeia, que durou dois dias, em Londres, na Inglaterra. Para ser campeão, o time turco derrotou o Arsenal por 2 a 1, no último dos quatro jogos da programação, com dois gols de seu principal jogador.