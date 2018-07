Drogba garante permanência no Chelsea até junho

Em entrevista à revista France Football, Drogba disse que começou a ter "mais alegria, mais sensações e mais entusiasmo em campo novamente". Perguntado se tinha a intenção de deixar o Chelsea, o jogador afirmou que "não até junho, de toda forma".

De acordo com a imprensa inglesa, o Shenhua estaria disposto a desembolsar uma grande quantia para contar com o marfinense. O clube chinês pagaria cerca de US$ 420 mil (R$ 740 mil) por semana ao jogador de 33 anos, tornando-o um dos mais bem pagos do futebol mundial.

Antes de Drogba confirmar sua permanência até junho, o técnico do Chelsea, o português André Villas-Boas, declarou que conta com jogador quando ele retornar da Copa Africana de Nações. O atacante está com a seleção da Costa do Marfim na Guiné Equatorial para a estreia na competição, neste domingo, diante do Sudão.