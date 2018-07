Drogba não viaja e desfalca o Chelsea contra o Sporting

O atacante Didier Drogba não viajou com a delegação do Chelsea para Portugal e será desfalque para a partida desta terça-feira diante do Sporting, em Lisboa, pelo Grupo G da Liga dos Campeões. O site oficial do clube confirmou que o marfinense não estava entre os relacionados para o confronto, mas não explicou o motivo.

O Chelsea treinou nesta segunda-feira e a expectativa era de que Drogba estivesse no embarque, o que não aconteceu. Como nenhum problema físico foi relatado, a ausência do marfinense deve ter acontecido por opção de José Mourinho.

O único centroavante de ofício do Chelsea relacionado para a partida é Diego Costa, mas o jogador segue sofrendo com um problema muscular na coxa. Mourinho chegou a dizer que o atacante não teria condições de atuar duas vezes na mesma semana, mas ele viajou para Portugal mesmo depois de ter entrado em campo e marcado gol contra o Aston Villa no sábado.

Na estreia da Liga dos Campeões contra o Schalke 04 - empate por 1 a 1 na Inglaterra -, Drogba foi titular e Diego Costa, já sofrendo com problemas físicos, entrou apenas no fim. Na ocasião, o marfinense não foi bem e acabou bastante criticado.