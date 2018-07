Drogba pede autorização à Fifa para ser emprestado mesmo fora da janela

ZURIQUE - O atacante Didier Drogba fez um pedido à Fifa para ser emprestado e deixar o Shanghai Shenhua mesmo fora da janela para transferências. A temporada do futebol chinês terminou neste mês e o jogador quer continuar atuando para se manter em forma, visando a disputa da Copa Africana de Nações, que começa em janeiro, na África do Sul.

Apesar de ir contra as atuais regras da entidade, a Fifa admitiu que está considerando esta possibilidade, como uma exceção ao jogador. Se for esperar a abertura da janela para transferências, Drogba só poderá deixar a China no dia 1.º de janeiro do ano que vem.

Em outros casos, a principal entidade do futebol mundial manteve suas regras, quando nomes como David Beckham, Landon Donovan e Thierry Henry pediram para deixar o futebol dos Estados Unidos, por empréstimo, antes da janela para transferências ser aberta.

De acordo com as especulações, Drogba estaria negociando uma volta para o Chelsea, onde atuou de 2004 até o fim da última temporada e é ídolo. Ele foi o herói da conquista da Liga dos Campeões da Europa de 2011/2012, quando marcou o gol de empate na final diante do Bayern de Munique e converteu o pênalti decisivo que garantiu o troféu ao time inglês.