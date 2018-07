Drogba pede autorização especial à Fifa para ser emprestado

Com a liga chinesa já encerrada, o ex-atacante do Chelsea quer jogar em outro país para se manter em forma antes da Copa das Nações Africanas, que começa em 19 de janeiro.

O jogador, de 34 anos, foi jogar ao lado do ex-companheiro de ataque no Chelsea Nicolas Anelka em Xangai em junho, após assinar contrato de dois anos e meio com o clube.

Drogba marcou 8 gols em 11 jogos pelo time chinês, mas o Shenhua terminou apenas em 9o entre os 16 times da liga, 20 pontos atrás do campeão Guangzhou Evergrande.

De acordo com as regras atuais, Drogba, que passou oito temporadas no Chelsea, não pode defender outro clube até 1o de janeiro.

A Costa do Marfim, que está invicta há 22 jogos, é favorita para conquistar a Copa das Nações Africanas, que será disputada na África do Sul de 19 de janeiro a 10 de fevereiro de 2013.

(Reportagem de Alastair Himmer em Tóquio)