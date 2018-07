Drogba se torna quarto maior artilheiro do Chelsea LONDRES - Didier Drogba se tornou o quarto maior artilheiro do Chelsea em todos os tempos ao marcar o segundo gol na vitória por 3 x 0 sobre o Bolton Wanderers pelo campeonato inglês. O atacante da Costa do Marfim cabeceou após cobrança de escanteio de Frank Lampard, aos 16 minutos do segundo tempo, e chegou aos 151 gols pelo clube de Stamford Bridge, um a mais que Peter Osgood e Roy Bentley.