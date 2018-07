Drogba surpreende e acerta transferência para o turco Galatasaray

ISTAMBUL - O Galatasaray parece estar disposto a entrar no hall dos grandes times do futebol europeu na atualidade. Nesta segunda-feira, o clube turco anunciou a contratação do atacante Didier Drogba, que estava jogando pelo Shanghai Shenhua, da China. Na semana passada, a equipe já havia se reforçado com o holandês Wesley Sneijder, ex-Inter de Milão.

De acordo com comunicado emitido pelo Galatasaray, Drogba, que está com 34 anos, acertou um contrato de 18 meses. Mas ele só vai se apresentar ao novo clube depois de encerrar a participação com a seleção da Costa do Marfim na Copa Africana de Nações, que está sendo realizada na África do Sul.

Segundo com o jornal Hürriyet, dirigentes do time de Istambul se reuniram com o atacante durante a competição e ali acertaram um contrato de 7 milhões de euros por 18 meses, além de um extra de 30 mil euros por partida disputada.

O atacante marfinense passou por times franceses menores até se destacar pelo Olympique de Marselha. Dali foi vendido ao Chelsea, onde fez seu nome. Drogba chegou ao auge da carreira ao ser a estrela da conquista de uma inédita Liga dos Campeões, na temporada passada. Mas ele preferiu ganhar dinheiro na China a continuar no futebol europeu.

Agora era desejado por diversos times e acabou surpreendendo ao acertar com o Galatasaray. O clube turco, que está nas oitavas de final da Liga dos Campeões (pega o Schalke 04), também tem no elenco o goleiro uruguaio Fernando Muslera, os meias Felipe Melo e Hamit Altintop como destaques. Drogba será o segundo marfinense do elenco que tem também o defensor Eboué.