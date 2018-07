Drogba terá retorno emocionante em jogo contra o Marseille

O atacante Didier Drogba, do Chelsea (ING), terá que conter suas emoções durante seu tão aguardado retorno ao Stade Velodrome, na quarta-feira, para o jogo da Liga dos Campeões contra o Olympique Marseille (FRA).

Drogba passou apenas uma temporada no Marseille, mas teve um impacto inesquecível ao conduzir o clube até a final da Copa da Uefa (hoje Liga Europa) em 2004, tornando-se rapidamente o queridinho da torcida. Ele entrou para o Chelsea no mesmo ano, mas disse depois que queria continuar no Marseille até o fim de sua carreira.

O atacante, que é natural da Costa do Marfim, marcou apenas dois gols desde agosto. "Estou um pouco perplexo com tudo isto, mas tudo bem", disse Drogba ao site do Marseile (www.om.net) nesta terça-feira.

"Tentarei não misturar tudo, mas estou tão perplexo com tantas emoções que não sei muito bem como lidar com essa situação. É uma sensação engraçada. É a primeira vez que estou em uma situação destas", assinalou.

O Marseille e o Chelsea já estão classificados para a próxima etapa da Liga dos Campeões e o jogo é apenas para cumprir tabela.