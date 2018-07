Drogba vai jogar na China

SÃO PAULO - O atacante marfinense Didier Drogba vai assinar contrato nas próximas horas com a equipe chinesa Xangai Shenhua, treinado pelo ex-técnico argentino Sergio Batista, assegura nesta segunda-feira, 18, a imprensa chinesa.

Segundo antecipa o jornal local Xinmin Wanbao, o time oriental vai contratar formalmente Drogba nas próximas horas, após meses de contatos e rumores nesse sentido, com um contrato de dois anos e meio, no valor de 12 milhões de euros por temporada (US$ 15 milhões).

O presidente do Shenhua, o jovem magnata dos jogos online Zhu Jun (fundador da firma The9, cujo jogo Firefall patrocina a equipe), anunciou assim o que será a contratação mais cara da história do futebol chinês.

O magnata Zhu Jun comprou o Xangai Shenhua em 2006 e o fundiu com sua equipe rival, o Xangai United, que ele próprio presidia, de modo que na prática o Shenhua absorveu o elenco do United, para se transformar em um dos times com mais dinheiro do campeonato chinês.