Drogba vai liderar experiente seleção marfinense na Copa africana

SOUTHBROOM - Didier Drogba vai liderar uma experiente seleção da Costa do Marfim na Copa das Nações Africanas do próximo mês, que contará também com o retorno do atacante do Wigan Athletic Arouna Kone.

Drogba, Emmanuel Eboue, Didier Zokora, Boubacar Barry, Arthur Boka, Siaka Tiene e os irmãos Toure, Kolo e Yaya, vão disputar o torneio continental pela quinta vez consecutiva.

O bastante viajado Kone, que disputou a Copa das Nações em 2006 e 2008, volta ao time ao lado do meia Romaric, que também esteve afastado da seleção nos últimos anos.

O técnico Sabri Lamouchi convocou a equipe nesta quinta-feira com apenas seis mudanças em relação à convocação para a competição passada, na qual os marfineses não sofreram nenhum gol mas terminaram como vice-campeões. O terceiro goleiro Badra Ali Sangare é o único convocado que jamais atuou pela seleção do país.

A Costa do Marfim é apenas a segunda das 16 seleções que vão disputar a Copa das Nações Africanas a anunciar seus 23 convocados para o torneio que acontece na África do Sul a partir de 19 de janeiro.

Eles vão realizar um período de 10 dias de treinamento em Abu Dabi de 6 a 16 de janeiro e disputarão um amistoso contra o Egito no dia 14 de janeiro, antes de seguir para a África do Sul.

A Costa do Marfim é cabeça de chave do Grupo D, que também tem Argélia, Togo e Tunísia.