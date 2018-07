Drogba volta à seleção quando reaver forma, diz técnico O técnico Sabri Lamouchi comentou nesta quarta-feira a exclusão do atacante Didier Drogba da lista de convocados da Costa do Marfim para o confronto diante de Gâmbia, neste sábado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. Para o treinador, o jogador "precisa trabalhar duro para voltar à sua melhor forma".