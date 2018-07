Drubscky confirma Rafinha e Walter entre titulares do Fluminense

O técnico do Fluminense Ricardo Drubscky confirmou no treino desta terça-feira a escalação de Walter e Rafinha nos lugares de Fred e Edson para o jogo contra o Madureira, quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida é válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca.

Fred está fora do jogo porque levou o cartão vermelho no clássico com o Flamengo, no domingo. A expulsão, questionável, gerou polêmica por causa da reação do atacante, que pediu o fim do Estadual do Rio ao deixar o gramado. O volante Edson cumprirá suspensão na quarta por ter levado o terceiro cartão amarelo no fim de semana.

Em outra mudança na equipe no treino desta terça, Drubscky testou Henrique na vaga de Marlon Santos, que fez trabalho específico na academia. A mudança, contudo, não deve ser mantida para o jogo desta quarta. Santos não preocupa o departamento médico do Fluminense.

Desta forma, o Fluminense deve entrar em campo contra o Madureira escalado com Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Marlon Santos (Henrique) e Giovanni; Rafinha, Jean, Gerson e Wagner; Kenedy e Walter.