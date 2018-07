Drubscky festeja semana de treinos e promete Fluminense forte no clássico No comando do Fluminense desde 24 de março, o técnico Ricardo Drubscky conseguiu algo raro nos últimos dias: ter uma semana completa de preparação para um confronto, o clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Carioca. Satisfeito, ele celebrou o tempo de preparação e aposta em uma boa atuação da equipe no primeiro Fla-Flu da sua carreira.