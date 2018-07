Drubscky minimiza mudança de jogo para o Engenhão e ainda espera Fred A transferência do clássico deste sábado com o Botafogo para o Engenhão não preocupa o técnico Ricardo Drubscky. O comandante do Fluminense explicou que pesquisou a história do time no estádio, palco das conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro de 2010 e do Campeonato Carioca de 2012, para garantir que lutar por uma vaga na decisão do torneio estadual no palco onde o Botafogo manda seus jogos não preocupa.