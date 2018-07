Drubscky repete time titular do Fluminense em treinamento

O Fluminense não deve ter novidades na sua escalação para o clássico com o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Carioca. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Ricardo Drubscky comandou treinamento nas Laranjeiras e repetiu a formação dos duelos anteriores, diante de Cabofriense e Barra Mansa.

Nesses dois confrontos, o Fluminense foi comandado por Drubscky, que assumiu o comando do time após a demissão de Cristóvão Borges. E como a equipe triunfou em ambos os compromissos, a formação deverá ser repetida no decisivo clássico com o Flamengo.

No treinamento desta sexta-feira, Drubscky trabalhou algumas situações de jogo em um exercício tático. E a equipe titular teve a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Marlon Santos e Giovanni; Edson, Jean, Gerson e Wagner; Kenedy e Fred.

Após o trabalho tático, os jogadores ainda treinaram cobranças de falta e de pênalti. O Fluminense voltar a treinar na manhã deste sábado, às 9 horas, nas Laranjeiras, na última atividade antes do clássico com o Flamengo.