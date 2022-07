Du Queiroz revela ameaças sofridas nas redes sociais após derrota do Corinthians: 'Vai morrer'

Após a derrota de 2 a 0 do Corinthians para o Atlético Goianiense, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, novos casos de ameaça foram relatados pelos jogadores alvinegro. Du Queiroz, volante, divulgou em seu Instagram prints com o teor das mensagens.

Du Queiroz começou a partida como titular, antes de ser substituído no intervalo para a entrada de Giuliano. Após a partida, o volante publicou nesta quinta-feira as ameaças sofridas nas redes sociais. Mensagens como "vagabundo. Favelado lixo. Quero ver se você tem peito de aço. Vai morrer" foram divulgadas pelo atleta.

Em resposta, o jogador se defendeu das ameaças. "Qual que é a 'fita'? 'Tá' ameaçando 'nóis'? Olha o respeito", em conversa com o torcedor por meio de mensagens no Instagram. "Sou favelado mesmo, e não vou mais ficar me calando diante de 'umas parada' dessa! Sou sujeito homem, tenho família para sustentar", afirmou o jogador, após postar o print da conversa.

No início do ano, outros membros do elenco relataram ameaças vindas de torcedores após resultados negativos da equipe. Willian, atacante e camisa 10 do Corinthians, foi à Polícia Civil em junho fazer um Boletim de Ocorrência após mensagens de ódio nas redes sociais direcionadas à sua família.

⚠️ | Du Queiroz no Instagram: Cena se repete de novo… pic.twitter.com/KjRnqLi5O7 — SCCP News (@_sccpnews) July 28, 2022

Já em julho, após classificação do Corinthians sobre o Santos na Copa do Brasil, Cássio foi vítima de agressão de um torcedor santista que invadiu o campo. Na ocasião, o goleiro afirmou que o cenário do futebol brasileiro caminha para uma "tragédia anunciada".

Até o momento desta matéria, o Corinthians não se pronunciou sobre o caso. A equipe volta a campo neste sábado para enfrentar o Botafogo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A partida de volta da Copa do Brasil com o Atlético-GO acontece no próximo dia 17 de agosto, em São Paulo.