Duas promessas firmam acordo com São Paulo até 2022 e assinam 1º contrato

Enquanto vive bom momento dentro do campo, com a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, e em paz com a torcida, o São Paulo valoriza seus talentos lapidados no CT de Cotia. Neste sábado, o clube assinou os primeiros contratos profissionais dos meias Talles, de 15 anos, e Pedrinho, de 16, que agora têm vínculo com o time tricolor até 2022.

+ São Paulo acerta venda de Cueva para o Krasnodar por R$ 38 milhões

+ Carneiro marca e reservas do São Paulo batem o São Caetano em jogo-treino

+ Com Joao Rojas, São Paulo vence jogo-treino contra o São Bento

Talles comemorou o "dia especial". "Sabemos que as coisas não acontecem por acaso, e poder assinar esse contrato profissional com o São Paulo significa muito para mim. É o resultado de muito esforço e dedicação, e só posso agradecer a todos que depositam confiança no meu trabalho", frisou.

Pedrinho falou sobre a "sensação única" de assinar seu primeiro contrato. "As coisas estão sendo feitas da melhor maneira possível. Quando fui chamado para assinar esse contrato profissional, tive a certeza de que se você trabalhar duro e de forma correta, as coisas boas vão acontecer naturalmente", disse.

Por outro lado, o clube não conseguiu segurar o meia-atacante Marquinhos Cipriano, de 19 anos, considerado uma das joias da base. Ele estava em processo de transição para a equipe profissional no início do ano, mas recusou as propostas para renovar o contrato que venceria em 15 de setembro.

A diretoria, então, encaminhou o atleta para reiniciar os trabalhos com os garotos da base, em Cotia. E nesta semana a novela teve fim, com o acordo de Marquinhos com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que teria pago cerca de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 4,5 milhões) aos paulistas pelo jogador. O São Paulo comprou o atleta junto ao Deportivo Brasil por R$ 1 milhão, em 2015, quando ele tinha 16 anos.

TREINO

Se na base o dia do São Paulo foi agitado, o treino dos profissionais no CT da Barra Funda neste sábado teve a presença de Morato como novidade. Na sexta-feira, o atacante atuou pelo time aspirante, para readquirir ritmo de jogo. Aos poucos será reintegrado ao elenco para ficar à disposição do técnico Aguirre.

O grupo tem folga neste domingo e volta a treinar na segunda-feira pela manhã, no CT da Barra Funda. Na quarta, o São Paulo enfrenta o Flamengo, líder do Brasileirão, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 13.ª rodada.