Dudamel deve escalar força máxima em estreia do Atlético-MG no Mineiro

O técnico Rafael Dudamel afirmou que vai escalar o que tiver de melhor para a estreia do Atlético-MG no Campeonato Mineiro, terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.

"Vamos colocar o que temos de melhor", afirmou o técnico Rafael Dudamel na entrevista coletiva que concedeu na tarde desta sexta-feira, na Cidade do Galo. "Tenho uma ideia muito adiantada, 80%, 85%, dos que vão iniciar a primeira partida. Dentro da exigência física, vai ser uma prioridade para não tomar decisões erradas e encontrar os jogadores que estão mais soltos."

Independentemente do entrosamento da equipe, o treinador venezuelano promete muita disposição dos jogadores em campo. "O torcedor do Atlético está esperando uma equipe que queira ganhar e vamos mostrar sempre nossa ambição de ganhar, que corresponda à história do Atlético. Queremos passar pelo Atlético e deixar nossos nomes escritos na história. Teremos muito trabalho e os jogadores estão com grande disposição para termos sucesso."

A falta de uma melhor preparação física, por causa do início da temporada, não é considerada como desculpa pelo treinador atleticano. "Nas primeiras partidas, o time não vai estar em sua melhor versão fisicamente, mas vamos alinhar o caráter de uma equipe que mostre sempre que quer ganhar e que tem que superar, primeiro, essa dificuldade física."

O elenco do Atlético vai trabalhar em dois períodos neste sábado, enquanto no domingo apenas à tarde. Na segunda, a delegação viaja para Uberlândia.

Cleiton vai para o Bragantino?

Uma reunião na semana que vem entre diretores do Atlético e representantes de Cleiton pode definir a transferência do goleiro para o Bragantino. O time paulista negocia a compra de 70% dos diretos econômicos do jogador, algo em torno de RS 23 milhões.

"Temos analisado muito bem essa situação especial (posição de goleiro). Entendemos que o clube necessita de movimento de jogadores. O Atlético tem que projetar sempre seu patrimônio. Isso (negociações) é com nosso diretor de futebol. Temos Victor, Michael, Fernando, Matheus (Mendes) em projeção. Quatro goleiros em momentos diferentes da carreira, mas têm capacidade para garantirem a proteção do gol do Atlético", disse o treinador.