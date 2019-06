Dudamel elogia time e diz que Venezuela sai fortalecida da Copa América

Eliminada nas quartas de final da Copa América pela Argentina, a Venezuela deixou a competição nesta sexta-feira com a sensação de dever cumprido. Ao menos essa é a sensação do técnico Dudamel, que diz encarar o futuro para as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar “com otimismo”.

“A derrota e a eliminação não nos fará mudar nada. Vamos seguir fortalecendo tudo o que queremos para ser uma seleção cada vez mais competitiva e aspirante a coisas grandes”, afirmou o treinador venezuelano após a derrota por 2 a 0 diante da Argentina, no Maracanã. “Temos um time jovem, que dá orgulho. Temos otimismo para encarar o futuro.”

A Venezuela chegou às quartas de final após terminar a primeira fase invicta, quando inclusive conseguiu arrancar um empate diante do Brasil. “Ganhamos respeito como seleção. Saímos com a sensação do dever cumprido, pelo que avançamos e pelo que fizemos. O balanço é positivo”, prosseguiu o treinador.

Dudamel também procurou elogiar o elenco. “Valorizamos o fato de que encontramos atletas jovens e com personalidade para enfrentar esses desafios tão grandes frente a adversários de muita qualidade”, disse o técnico.