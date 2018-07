Dudu afirma que trocas de técnico prejudicaram o Palmeiras no ano

O capitão do Palmeiras, o atacante Dudu, realizou nesta segunda-feira, depois da derrota por 2 a 1 para o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, uma análise sobre a temporada da equipe em 2017. Na opinião do jogador, as duas trocas de comando realizadas neste ano foram prejudiciais e contribuíram para o time fechar o ano sem nenhuma conquista.

"Acho que a troca de treinador atrapalha qualquer equipe e, infelizmente, neste ano a gente teve que trocar duas vezes. A gente espera que ano que vem possamos começar com um treinador e ir com ele até o fim", disse o jogador em entrevista na saída do estádio da Ressacada, em Florianópolis. As duas trocas de comando promovidas nesta temporada foram em maio, com a demissão de Eduardo Baptista, e em outro, com a saída de Cuca.

O jogador afirmou que gosta do trabalho do técnico Alberto Valentim e manifestou torcida pela continuidade dele. No entanto, nesta terça-feira, o atual comandante foi informado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos de que não continuará no cargo em 2018. "A gente sempre procura fazer o melhor para o time. O Alberto vem treinando a gente muito bem e a gente sabe da capacidade que ele tem. Vamos tentar agora fazer dois bons jogos para encerrar o Brasileiro", disse.

De folga nesta terça-feira, o Palmeiras volta aos treinos na tarde de quarta-feira, na Academia de Futebol. O próximo compromisso da equipe é na segunda-feira, contra o Botafogo, no Allianz Parque. Por fim, pela última rodada, o time enfrenta o Atlético-PR, em Curitiba, no domingo seguinte.