Dudu afirma que vitória mostra poder de reação do Palmeiras

Destaque do jogo deste domingo do Palmeiras, o atacante Dudu disse após os 4 a 2 sobre o Vitória que o resultado positivo no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, mostrou o quanto o time está dedicado. A equipe passou por cobranças nos últimos dias depois de ter perdido para o Corinthians, por 2 a 0, na quarta-feira, mas agora superou a série de três derrotas na temporada.

"A gente estava chateado com a derrota para o Corinthians, mas hoje conseguiu vencer. A equipe está bem. Fez um grande jogo, mostrou reação", afirmou Dudu ao sair de campo. O autor de dois gols na partida chegou à marca de 19 gols na arena, estádio onde é o artilheiro. "Não cheguei a ouvir as críticas no último dia. Continuei trabalhando. O torcedor sabe do carinho que tenho pelo clube", disse. Dudu saiu de campo aplaudido no segundo tempo, quando foi substituído por Borja.

Os 4 a 2 amenizam um momento ruim vivido nos últimos dias, quando os jogadores foram cobrados pela diretoria e pela torcida. Na véspera, o último treino do Palmeiras teve a presença de integrantes de uma organizada, que foram à Academia de Futebol para cobrar evolução e exigir o título da Copa Libertadores.

O capitão palmeirense afirmou que o excesso de jogos no calendário tem sido um empecilho para o elenco conseguir bons resultados. "Agora, temos que descansar porque na quarta-feira tem um jogo duro com o Flamengo. O Cuca (técnico) sabe que time vai colocar, sabe o que tem. Estamos tendo tempo para treinar, mas vamos nos preparar para um jogo difícil", afirmou.