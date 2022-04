Dudu aprova intensidade do Palmeiras na vitória no dérbi: 'Estamos de parabéns'

Autor do golaço que selou o tranquilo triunfo do Palmeiras sobre o arquirrival Corinthians neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, Dudu gostou da intensidade com que a equipe atuou no dérbi, o primeiro da história da Arena Barueri. Essa postura intensa foi o que o camisa 7 elogiou após a vitória por 3 a 0.

"Tivemos uma intensidade muito boa. A equipe está de parabéns pelo resultado", disse o meia-atacante, sem querer se estender. Ele anotou com um bonito chute de esquerda o gol que sacramentou a vitória no clássico deste sábado. Os outros foram anotados por Gómez e Rony, ambos de cabeça.

A vitória no dérbi da terceira rodada foi a primeira do Palmeiras no Brasileirão e levou a equipe de Abel Ferreira aos cinco pontos, agora, mais perto dos líderes. Antes, o time havia perdido para o Ceará e empatado com Goiás e Flamengo.

"A gente precisava ganhar para recuperar os pontos perdidos na primeira rodada. Fizemos um grande jogo contra o Flamengo, faltou detalhe para ganhar", lembrou Dudu.

O Palmeiras tem compromisso no meio de semana pela Libertadores. Visita o Emelec no Equador, quarta-feira. Como tem 100% de aproveitamento no torneio do qual é o atual campeão, é provável que jogará com uma escalação mista, cheia de suplentes. A prioridade, por ora, tem sido o Brasileirão.