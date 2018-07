Dudu aprova mudança de posicionamento no ataque do Palmeiras

O atacante Dudu tem atuado de uma forma um pouco diferente nos últimos jogos do Palmeiras. O jogador, que tem como principal característica a velocidade e o drible, tem jogado mais centralizado, sem deixar de se movimentar bastante. A mudança tática parece ter lhe agradado, já que faz com que fique mais em evidência.

"Fico mais perto do gol e tenho oportunidade de finalizar mais. Tenho nove gols (no Brasileiro) e espero poder fazer mais", disse o jogador, que volta ao time após cumprir suspensão contra o Vasco, na rodada passada.

Com Dudu no meio, o time acaba ganhando em movimentação, já que os outros dois jogadores que chegam mais ao ataque, acabam abrindo a marcação por ficarem mais nas pontas. Em determinados momentos do jogo, Dudu troca de função, mais para confundir o adversário.

Além da vantagem de ter mais chances para finalizar, Dudu brinca e diz que a mudança é benéfica também sob o ponto de vista defensivo. "No meio, você não tem que ficar correndo atrás de lateral, o que cansa um pouco", explicou.

Nesta quarta-feira, diante do Atlético-PR, Dudu terá a companhia de Gabriel Jesus e Robinho, com Cristaldo atuando mais avançado. O atacante admite que sem Barrios, que está com a seleção paraguaia, a equipe alviverde muda um pouco a forma de atacar, mas espera manter a qualidade.

"O Cristaldo é um jogador que movimenta mais e ajuda na marcação. São dois grandes jogadores. Quando o Barrios voltar, a gente espera que volte bem para nos ajudar", disse.