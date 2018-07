Dudu avisa: 'Não precisamos fazer grandes jogos. Precisamos vencer'

O atacante e capitão Dudu, do Palmeiras, defendeu nesta segunda-feita a atuação do time na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, no Pacaembu. Apesar de reconhecer o desempenho fraco, o jogador afirmou que em uma competição como o Campeonato Brasileiro, o mais importante para o time é conseguir somar pontos para conseguir o objetivo de terminar entre os quatro primeiros colocados e garantir vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores.

"A gente não precisa fazer grandes jogos. A torcida quer que a gente vença. Deixamos para outras equipes darem espetáculo. Vamos tentar fazer o máximo de pontos possiveis para ir para a Libertadores direto", afirmou o jogador. Dudu fez a jogada e deu a assistência para o gol da vitória, marcado por Jean, aos 39 minutos do primeiro tempo.

Depois disso o Palmeiras criou pouco e esteve perto de levar o empate do Coritiba. A equipe paranaense foi superior na segunda etapa e obrigou Fernando Prass a fazer defesas importantes. Segundo Dudu, mesmo que a apresentação não tenha sido boa, precisa ser ressaltada pois manteve a equipe entre as quatro primeiras. "Nossa meta é buscar a segunda colocação. Depois que a gente conseguir isso, aí vamos pensar na chance de ser campeão", comentou.

A vitória levou o Palmeiras à terceira rodada seguida sem perder. Na próxima rodada, domingo, o time enfrenta o Fluminense, no Rio. O elenco ainda fala em um possível título. "Ainda temos muitos pontos para disputar. Temos que fazer a nossa parte, nosso papel, somar o máximo de pontos possíveis", afirmou.