Dudu avisa que não pretende sair tão cedo do Palmeiras

Capitão da equipe e tido como um dos jogadores mais importantes do Palmeiras, o atacante Dudu tem contrato até o fim de 2020 e garante que não pensa em uma saída precoce do clube. Para ele, seu maior objetivo é ajudar o time na conquista da Libertadores e por isso sua cabeça está voltada para a permanência no alviverde.

"Eu tenho contrato com o Palmeiras e não vou sair agora, tenho objetivos aqui neste ano. Vamos cumprir, lutar para isso, para conquistar nossos títulos. O torcedor pode ficar tranquilo, porque vai ter de me aguentar muito tempo aqui ainda", afirmou o atleta, rindo, nesta terça-feira.

Ele vive um ótimo momento, foi convocado por Tite para a seleção brasileira e sabe que o mercado europeu pode se interessar por seu futebol na próxima janela de transferências. Apesar de o Palmeiras ter 100% de seus direitos econômicos, o clube não pensa em abrir mão de sua estrela e entende que ele poderá conduzir o time ao título da Libertadores neste ano.

Ciente de suas responsabilidades, Dudu lembra que pode ajudar até fora da posição que mais gosta caso seja preciso. "No ano passado, durante alguns jogos, o Cuca me colocava na meia. Agora, eu começo mais pelo lado. No ano passado, ele não tinha muitas opções, colocava Cleiton (Xavier), Tchê Tchê e Moisés. Para mim, tanto faz. Tenho de estar preparado", comentou.

Dudu lamentou a saída de Eduardo Baptista, mas afirmou que Cuca tem o grupo na mão. "Ficamos tristes pelo Eduardo, que é um excelente treinador. Não demos conta do que ele pediu, por isso ele saiu. Mas estamos tranquilos, o Cuca conhece bem o elenco que tem, foram poucas mudanças do ano passado para cá. Ele veio por conhecer o time, os jogadores que estavam aqui. E a vontade dele também de ganhar as competições."