Dudu brinca sobre gol de cabeça pelo Palmeiras: 'Marcadores não dão moral'

O atacante Dudu, do Palmeiras, brincou nesta quinta-feira com o lance incomum protagonizado por ele no Pacaembu. O jogador de apenas 1m66 marcou de cabeça o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, pela Copa do Brasil, e disse após a partida que, apesar da baixa estatura e de não despertar muita marcação dos defensores, sempre treina bolas aéreas nas atividades diárias da equipe.

"Estava brincando com o pessoal agora. Quando a gente entra na área, não dão muito moral para a gente. Mas, quando tem finalização de cabeça lá no CT, eu sempre estou participando", disse Dudu ao SporTV depois da partida. Com a vitória por 1 a 0 pelo jogo de volta das quartas de final, o Palmeiras está classificado para a semifinal da competição para enfrentar o atual campeão, o Cruzeiro.

Dudu marcou o gol da vitória aos 28 minutos do segundo tempo de um jogo tenso e de muita marcação. No lance decisivo, ele entrou na área sem marcação e completou cruzamento de Mayke. "Procuro treinar sempre para ser feliz no jogo. Hoje eu pude ajudar a equipe com a vitória", afirmou o atacante, que chegou aos oito gols marcados na temporada.

Depois de bater o Bahia, o Palmeiras terá pela frente outro time baiano. O adversário no domingo será o Vitória, em Salvador, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. As semifinais da Copa do Brasil serão apenas em setembro.