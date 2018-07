Dudu Cearense chega ao Atlético-MG falando em títulos

"Não gosto de passar em um clube e não ser campeão, passar um ano sem gritar campeão. Vi a estrutura e sei que o Atlético tem tudo para ser campeão. Para mim, é um orgulho estar aqui e espero retribuir tudo dentro de campo", disse Dudu Cearense, que estava fora do futebol brasileiro desde 2003.

Com 27 anos, Dudu Cearense iniciou a sua carreira profissional no Vitória e depois passou por Kashiwa Reyson (Japão), Rennes (França), CSKA Moscou (Rússia) e Olympiakos (Grécia). Além disso, já foi convocado para defender a seleção brasileira. O volante revelou que a negociação com o Atlético-MG foi rápida.

"Para mim, é um desafio, uma oportunidade grande de voltar ao Brasil, ainda mais para jogar no Atlético. Estávamos negociando desde quarta-feira e falei que eu estava muito interessado, queria voltar, tentar algo melhor e evoluir mais. Enfim, estou muito feliz", disse.

TRANSAÇÃO - O diretor de futebol Eduardo Maluf afirmou que o Atlético-MG desembolsou 1,1 milhão de euros para adquirir 75% dos direitos econômicos de Dudu Cearense, que assinou contrato com o clube até o final de junho de 2014. O dirigente aproveitou para exaltar o trabalho do departamento técnico do clube, que permitiu a concretização do negócio.

"Primeiramente, tenho que enaltecer o trabalho de registro do Atlético, através do Chiquinho, do João Paulo e do Luis Tadeu. Começamos a negociar na quarta-feira e tínhamos só até hoje (sexta-feira) para registrar o atleta. O Atlético está comprando 75% dos direitos econômicos do jogador, por 1,1 milhões de euros, e o contrato será de 38 meses", disse.