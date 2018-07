Dudu Cearense é expulso de treino do Atlético-MG O clima esquentou no treino do Atlético-MG desta quarta-feira. A atividade corria normalmente até seu final, quando Dudu Cearense foi expulso após confusão com Leandro Donizete. Atuando entre os reservas, o volante deu uma entrada dura em seu companheiro e, após discussão, acabou sendo retirado do gramado.