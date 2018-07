Dudu Cearense garante Botafogo motivado no domingo: 'Como se fosse Libertadores'

O Botafogo já não tem mais chances de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Por isso, o duelo de domingo diante do Boavista, fora de casa, pela última rodada, será uma oportunidade para os reservas mostrarem serviço. Entre eles, o volante Dudu Cearense, que promete entrar em campo motivado, independentemente da importância do confronto.

"Vou contra o Boavista com a maior vontade, como se fosse Libertadores. Se jogarmos mal ou jogarmos bem, seremos criticados ou elogiados. Estamos sujeitos. Não quero entrar para perder, não é para saber se não vamos para a final. Sou motivado e o jogo mais importante é o próximo. Estou defendendo as cores do Botafogo, entidade importante, e quero fazer o melhor para minha equipe", declarou nesta sexta-feira.

Ainda em busca de espaço no time em 2017, Dudu Cearense sabe que uma boa exibição contra o Boavista pode chamar a atenção do técnico Jair Ventura. Até porque Montillo sentiu lesão muscular na vitória sobre o Olimpia, quarta-feira, no jogo de ida da fase preliminar da Libertadores, é dúvida para a volta, semana que vem, e pode abrir uma vaga no meio de campo.

"Quando saí do Fortaleza, me chamaram de maluco porque o Botafogo estava quase caindo. Coloquei na minha cabeça de chegar na Libertadores. Fico feliz porque tento colocar uma mentalidade vencedora. Não quero desculpas. Temos jogo importante domingo, não tem lugar para perdedor no futebol. Espero que os mais jovens peguem isso e estou cobrando. Não vou ficar aqui eternamente", disse o volante.