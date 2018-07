Dudu Cearense pede para Botafogo manter 'pés no chão' e diz focar apenas o Santos

Depois de amargar fases muitos ruins neste Campeonato Brasileiro e frequentar a zona de rebaixamento, o Botafogo vem mostrando forte poder de reação nas últimas rodadas da competição e saltou para a nona posição, com 35 pontos. Embalado por triunfos sobre Fluminense no clássico e Cruzeiro, no Mineirão, o time agora terá pela frente o Santos, em casa, no Luso Brasileiro, às 19h30 desta quarta-feira, pela 25ª rodada da competição nacional.

Nesta terça-feira, o experiente volante Dudu Cearense, de 33 anos, admitiu que a equipe irá chegar confiante para o confronto diante dos santistas, mas ressaltou que é importante conter a euforia neste momento em que tenta dar novo passo para se aproximar do G4 da tabela de classificação.

"Hoje sabemos o que queremos a cada jogo. Se muda a estratégia de acordo com o adversário. O time está bem consciente. Temos que manter os pés no chão e pensar jogo a jogo. Não penso nem em Z4 (zona de rebaixamento) nem em G4. Penso no jogo contra o Santos. Sempre no próximo jogo", enfatizou o jogador, em entrevista coletiva.

Dudu destacou nesta terça-feira que a expectativa para o confronto é a "melhor possível", até pelo fato de o Botafogo jogar em casa, mas alertou que será uma partida complicada. "É claro que será um jogo difícil, o Santos é uma grande equipe. Será um bom jogo. O time encaixou, com jogadores chegando e alguns se adaptaram bem ao time", lembrou.

Após pegar o Santos, o Botafogo terá pela frente o Vitória, domingo, às 18h30, no Barradão, em Salvador. Caso vença nesta quarta-feira, poderá entrar em campo no final de semana com chance de luta por uma vaga no G4, hoje fechado pelo Corinthians, quarto colocado com 40 pontos.