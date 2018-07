Dudu Cearense promete Botafogo com postura diferente em clássico

Eliminado nas semifinais da Copa do Brasil pelo Flamengo, o Botafogo vai reencontrar o rival no próximo domingo, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às vésperas do confronto com o Grêmio pelas quartas de final da Copa Libertadores, Dudu Cearense garantiu o time entrará em campo focado no clássico e prometeu que o time terá postura bem diferente diante do rival dessa vez.

"Não ignorei o Boavista no jogo-treino de sábado, quanto mais o Flamengo. É clássico e vamos para voltar a vencê-los. Sabemos que nos defendemos o jogo todo na última partida e vamos com o pensamento diferente para esse jogo. Não joguei aquela partida, mas conversamos e entre nós a resposta foi para que tenhamos uma atitude diferente", disse.

Dudu Cearense evitou revelar se o técnico Jair Ventura vai poupar os titulares do Botafogo, já pensando no confronto com o Grêmio, na próxima quarta-feira, o que aumentaria as suas chances de ser aproveitado no clássico. E lembrou que o duelo é importante para o time em busca de uma vaga no G6 do Brasileirão - está em sétimo lugar, com 31 pontos, com a mesma pontuação do sexto Cruzeiro.

"Espero que seja eu e mais dez, mas quem vai decidir é o Jair. Vocês da imprensa só vão saber disso no domingo. Se eu fosse o treinador colocaria todo mundo. Está todo mundo bem descansado e o mais importante é o próximo jogo. O importante é viver o momento. Espero poder vencer no domingo dentro da nossa casa", afirmou o volante botafoguense.