Dudu celebra ano e iguala números de melhor temporada no Palmeiras

O atacante Dudu, do Palmeiras, atingiu na última segunda-feira uma marca significativa na temporada. Ao abrir o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, igualou em número de gols e assistências a sua melhor temporada pela temporada em 2015, quando também marcou 12 vezes e deu passes para 12 gols.

No entanto, em 2017 o atacante e capitão palmeirense atingiu a marca em 52 jogos, quatro a menos do que os realizados em 2015, ano da chegada à equipe. "Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo Palmeiras e fico muito feliz em estar marcando o meu nome na história do clube. Esses dados são bacanas, mas, infelizmente, não conseguimos conquistar nossos principais objetivos, que eram os títulos", disse o jogador.

A participação decisiva contra o Botafogo ainda possibilitou a Dudu chegar a 22 gols no Allianz Parque, marca que lhe confere o título de maior goleador da arena. Nesta temporada ele marcou 16 vezes. Apenas Willian, com 17, balançou as redes adversárias mais vezes em 2017. "Espero que na próxima temporada a gente se fortaleça, ainda mais, e dê alegrias ao torcedor palmeirense, que sempre está apoiando o time", afirmou Dudu.