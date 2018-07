Dudu celebra retorno ao Palmeiras, mas diz não estar na forma ideal

A torcida do Palmeiras teve um outro momento de comemoração nesta quarta-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Apesar do único gol do jogo, os quase 30 mil presentes vibraram quando o atacante Dudu foi acionado pelo técnico Cuca para entrar no segundo tempo na vaga de Keno e encerrou um período de três semanas sem atuar.

Uma lesão na virilha sofrida no dia 31 de maio, na derrota por 2 a 1 para o Inter, pela Copa do Brasil, afastou o jogador, que disse não estar completamente recuperado. "Aos poucos vamos pegando o ritmo de novo nos treinos e jogos. Querendo ou não fiquei 20 dias parados, atrapalha um pouco", comentou. Durante o tempo da lesão, Keno entrou no seu lugar e teve boas atuações pela equipe.

A tendência é o treinador apostar em Dudu como titular contra a Ponte Preta, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, para dar mais sequência de jogo ao atleta. "Não estou 100% ainda. Falta melhorar a parte física. Preciso condicionar melhor para poder render mais", disse o atacante, que é o segundo jogador do elenco com mais assistências no ano. São cinco, uma a menos do que Róger Guedes.

Junto com Tchê Tchê e Jean, Dudu é o jogador de linha do elenco do Palmeiras com mais partidas na temporada, são 26. Por pouco nesta quarta-feira ele não retornou ao time com gol. Róger Guedes serviu o atacante na pequena área, mas a finalização foi por cima. "Eu só parei o pé para ela bater e entrar. Infelizmente ela subiu. Se tivesse batido mais firme sairia o gol", lamentou.