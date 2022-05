Dudu chega à marca de 80 gols pelo Palmeiras e lamenta empate: 'Perdemos dois pontos'

O Palmeiras não conseguiu o resultado que esperava ao empatar com o Fluminense neste no Allianz Parque. Mas a tarde foi especial para Dudu, que alcançou um recorde individual importante com a camisa alviverde. Ao ir às redes neste domingo, pelo Brasileirão, ele marcou chegou à marca de 80 gols pelo clube do qual se tornou ídolo.

Dudu é o maior artilheiro palmeirense no século, com seus 80 gols. Tem, além disso, 83 assistências. Ele se igualou a Heitor como o terceiro atacante com mais partidas na história do Palmeiras: 357. É o atleta do elenco que mais vezes atuou, o maior goleador do plantel em clássicos (11 gols) e, no geral, em pontos corridos (44 gols).

No Allianz Parque, o Palmeiras buscava a sua 150ª vitória. Dudu é o atleta com mais triunfos na arena palmeirense, com 108. O time, ao menos, se manteve invicto em sua casa diante do Fluminense. São oito vitórias e um empate com o rival tricolor.

O camisa 7 admitiu que o resultado neste domingo foi ruim, já que atrapalha a equipe de Abel Ferreira. O time, se ganhasse, encostaria nos líderes do Brasileirão. Em vez disso, com seis pontos, permanece na parte de baixo da tabela, ainda incapaz de deslanchar na competição.

"Acho que a gente perdeu dois pontos", reconheceu Dudu, após a partida, antes de dizer que gostou do desempenho da equipe, apesar de ter levado o empate no fim. "Foi um bom jogo. Um jogo bem jogado".

O Palmeiras tem compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil no meio na semana. Na quarta-feira, às 19h, enfrenta a Juazeirense no Estádio do Café, em Londrina. Como ganhou dos baianos por 2 a 1 no jogo de ida, o time de Abel Ferreira joga pelo empate para avançar. "É ter a cabeça no lugar e trabalhar para a gente buscar a classificação na Copa do Brasil", disse Dudu.