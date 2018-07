Dudu comemora gol pelo Palmeiras: 'Tira um peso das costas'

Destaque da vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o São Bento, o atacante Dudu respirou aliviado no final da partida disputada no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, na noite deste sábado. Afinal de contas, o jogador já começava a sentir a pressão por não balançar as redes.

"Acho que tira o peso, porque todo jogador quer fazer gol. Estou feliz por termos jogado bem e pela vitória, embora ache que o placar foi até pequeno, pois jogamos bem", analisou o atacante, que abriu o placar após boa jogada coletiva e cruzamento certeiro de Cristaldo.

A jogada também contou com a participação de Zé Roberto e Dudu fez questão de lembrar do amigo na comemoração. "O Zé é um cara experiente e que a gente tem que se espelhar. Tenho prazer de jogar com ele desde o ano passado (no Grêmio) e sou feliz por continuar essa parceria", admitiu.

O fato de atuar pela primeira vez fora de casa na temporada é algo que se tornou um adversário extra para o Palmeiras. Nem tanto por pressão da torcida, já que existiam muitos palmeirenses no estádio em Sorocaba, mas sim, pela qualidade do gramado.

"É bom jogar no interior e sentir o carinho da torcida do Palmeiras. Esperamos encontrar um campo melhor, mas interior é assim mesmo. Isso é comum no Campeonato Paulista e temos que nos acostumar", explicou Dudu.

O grupo do Palmeiras tem folga neste domingo e na segunda-feira e só volta aos treinamentos na terça. O time jogará no domingo da próxima semana, contra o Penapolense, em partida que deve marcar a estreia do volante Arouca.