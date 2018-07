Dudu contesta Corinthians: 'O melhor do Brasil é o Palmeiras'

O atacante Dudu não concorda com o status do Corinthians, adversário na semifinal do Campeonato Paulista, domingo, de melhor time do Brasil. Sempre direto nas entrevistas, o ex-jogador do Grêmio afirmou que é o Palmeiras que merece esse rótulo. "O melhor time do Brasil é o meu", disparou o atacante em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, no Centro de Treinamento da Barra Funda.

Dudu será uma das principais opções ofensivas do Palmeiras para tentar arrancar a vaga dentro do Itaquerão. Na primeira partida entre os dois clubes, vitória do Corinthians por 1 a 0 no Allianz Parque, ele entrou apenas no segundo tempo. "A gente tem de saber que já perdeu para eles e entrar com ainda mais vontade. Naquele jogo, o time ainda estava desentrosado e muitos jogadores não tinham chegado. Espero fazer um grande jogo e conseguir a classificação", disse o atacante.

O técnico Oswaldo de Oliveira fez várias experiências no treinamento coletivo desta quinta-feira na Barra Funda. A principal delas foi a escalação do meia Valdivia entre os titulares, o que indica que o chileno será o responsável pela armação das jogadas no clássico contra o Corinthians. Rafael Marques foi escalado como atacante e deverá ser o substituto de Cristaldo, que não treinou por causa de dores no pé esquerdo. O titular Leandro está suspenso.

Outra mudança importante foi a escalação do zagueiro Jackson, que deverá ser o substituto de Vitor Hugo, também suspenso. O argentino Tobio, que seria o provável substituto, fez um trabalho específico de fortalecimento muscular e não participou do treinamento coletivo. Ele não atuou nos últimos três jogos.