Dudu desencanta e dá vitória ao Palmeiras em 1º jogo fora de casa

No primeiro jogo fora de casa na temporada, o Palmeiras teve mais dificuldades do que o esperado e precisou superar as adversidades para derrotar o São Bento por 1 a 0, neste sábado à noite, em Sorocaba. Com uma atuação sem muito brilho, o time alviverde garantiu o resultado com um gol de cabeça de Dudu, o primeiro dele pela equipe.

O jogo, por diversas vezes, parecia amistoso. O Palmeiras tocava a bola de lado sem ambição. Conseguiu a vitória graças a uma boa jogada coletiva, que começou com Robinho, que esteve bem marcado por Renan Teixeira durante todo o confronto - o que dificultou sua participação na armação das jogadas.

As coisas só começaram a mudar quando Oswaldo de Oliveira adiantou a marcação e evitou que o adversário ficasse com a bola nó pé. Dudu e Lucas chegavam bem pelas pontas, mas faltava velocidade para as jogadas fluírem.

O primeiro chute de perigo saiu só aos 28 minutos, quando Dudu arriscou de fora da área e Henal fez a defesa. Aos 42, Robinho cobrou falta e o goleiro novamente salvou o time da casa.

Na etapa final, o São Bento se aventurou ao ataque nos primeiros minutos e obrigou Fernando Prass a fazer uma grande defesa em cabeceio de João Paulo, mas foi a única real oportunidade do time da casa.

PRIMEIRO DE DUDU

Aos poucos o Palmeiras voltou a ter mais volume de jogo e conseguiu chegar ao gol e em uma bela jogada. Aos 24 minutos, Robinho recuperou a bola na intermediária ofensiva e tocou para Zé Roberto, que estava pelo meio e passou para Cristaldo. O argentino chegou até a linha de fundo e cruzou para Dudu se antecipar ao marcador, desviar de cabeça e colocar a bola no fundo da rede.

O gol deu tranquilidade ao Palmeiras, que conseguiu administrar o resto do segundo tempo e praticamente não foi mais incomodado pelo São Bento. O Palmeiras volta a campo domingo para enfrentar o Penapolense, em jogo que deve marcar a estreia do volante Arouca.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 x 1 PALMEIRAS

SÃO BENTO - Henal; Alex Reinaldo, João Paulo, Wanderson e Bruno Ré; Renan Teixeira, Serginho Catarinense, Eder e Eder Loko (Giovanni); Renan Mota (Markinho) e Nilson (Danilo Alves). Técnico: Paulo Roberto Santos.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Alan Patrick (Amaral), Dudu e Allione (Rafael Marques); Cristaldo (João Paulo). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOL - Dudu, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS - Alex Reinaldo, Vitor Hugo e Renan Teixeira.

PÚBLICO - 7.809 pagantes.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).