Dudu diz não ter preferência entre São Paulo e Corinthians

Disputado por São Paulo e Corinthians, Dudu diz não ter preferência entre os dois gigantes do futebol paulista. Nesta sexta-feira, o atacante concedeu entrevista à Rádio Globo e afirmou que vai deixar nas mãos dos seus empresários e do Dínamo de Kiev, clube com o qual tem contrato, a decisão do seu futuro.

"Não tem nada certo ainda. O pessoal (representantes do Dínamo) está vindo para resolver isso aí. Espero que nos próximos dias possa resolver tudo", disse o jogador, que garantiu que não tem acesso às negociações. "Eles (empresários) falaram só que estavam negociando com os clubes."

Questionado sobre qual clube preferiria jogar, o atacante, que disputou o Brasileirão pelo Grêmio, desconversou. "Fico meio assim de falar minha vontade, porque depois não dá certo num clube e tenho que ir para o outro, aí fica meio mal para mim. Espero que nos próximos dias se resolva."